Zelenskiy, Barış Müzakereleri Hakkında Bilgi Yok

RUSYA’YA DAİR BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın İstanbul’da yapılması beklenen yeni barış müzakerelerinde hangi konuları masaya getireceğine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını açıkladı. Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, halkına hitap ettiği konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla ilgili son durumu değerlendirdi. Savaşı sona erdirmek için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını vurgulayan Zelenskiy, şunları aktardı: “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim, Türkiye’nin ve ABD’nin bu konuda bilgisi yok. Diğer ortakların da bilgisi yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor.”

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Zelenskiy, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini bekliyor. Herkes kalıcı bir barış istiyor ve Rusya bunu sağlamalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik.”

BASKILAR ARTARAK SÜRÜYOR

Zelenskiy, konuşmasında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki güncel durum hakkında bilgi aldığını belirtti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, “En yoğun çatışmalar Pokrovsk, Liman ve Kupyansk’ta devam ediyor.” dedi. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatını sürdürdüğünü de ekledi.