Zelenskiy barış planını sundu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson’un geri alınmasının ardından yaptığı açıklamasında barış planını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Herson’un geri alınmasının ardından barış için Rusya’ya baskı yapmanın tam zamanı olduğunu belirterek dünya liderlerinden ülkesindeki savaşı bitirecek bir planı desteklemelerini istedi.

Endonezya’nın Bali Adası’nda yapılan G20 zirvesine görüntülü olarak bağlanan Zelenskiy, Ukrayna’nın Dinyeper’in sol kıyısına çekilen Rus güçlerinin yeniden toparlanmasına izin vermeyeceğini ve ülkenin kontrolünü tamamen geri alana kadar savaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ukraynalı lider Kiev’in egemenlik, toprak bütünlüğü veya bağımsızlığından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Zelenskiy zirvede liderlerden 10 maddeli barış planını kabul ederek savaşı adil ve Birleşmiş Milletler sözleşmesiyle uluslararası hukuka uygun bir şekilde sona erdirmelerini istedi.

Zelensky “Rusya’nın barış planımızı reddetmesi halinde tek isteğini savaş olduğunu göreceksiniz,” ifadelerini kullandı.