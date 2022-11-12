Zelenskiy: Bugün tarihi bir gün

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Herson kentinin yeniden ele geçirilmesine dair açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’daki Herson kentinden tamamen çekildiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bugün tarihi bir gün ve Herson’a dönüyoruz” dedi. Ukrayna güçlerinin Herson’a girişini gösteren ve kamu binalarına çekilen Ukrayna bayrağının yer aldığı görüntüler ise sosyal medyada yayımlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Rus birliklerinin Herson’dan tamamen çekildiğini açıklanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den yeni bir açıklama geldi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün tarihi bir gün. Herson’a dönüyoruz. Şu an itibariyle askeri güçlerimiz şehre yaklaşmak üzere. Ancak özel birimler zaten şehirde. Herson halkı bekliyordu. Ukrayna’dan asla vazgeçmediler. Şehir henüz düşmandan tamamen arındırılmamışken bile, Herson halkı sokaklardan ve binalardan Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson’da kaldığına dair tüm izleri kaldırıyor. Her bir askerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Zelenski, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde güvenliğin sağlanması için gereken çalışmaları yapacağını belirterek, bölgede kalan Rus askerlerini teslim olmaya çağırdı.

“KIRIM’IMIZIN KURTULUŞ ZAMANINA YAKLAŞTIĞINA İNANIYORUM”

Zelenski, ülkesinde faaliyet gösteren United24 adlı bağış toplama platformunun, Ukrayna’da insansız deniz aracı filosu kurulması için kampanya başlattığını, yaklaşık bir saat içinde ilk araç için yeterli paranın toplandığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Alınan ilk insansız deniz aracına Herson adı verildi. Oldukça mantıklı. İkinci deniz aracına Sivastopol adını vereceğiz. Bütün bunlarla Kırım’ımızın kurtuluş zamanına yaklaştığına inanıyorum.”