Zelenskiy: Buna referandum teklifi bile denilemez

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın kontrolündeki yerlerde referandum yapılmasına tepki gösterdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlara ilişkin açıklama yaptı. Zeelnski, “İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlara ilişkin, “İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez” ifadesi kullandı.

Zelenski yaptığı açıklamada, Rusya’nın hiçbir suç eyleminin Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirterek, “işgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemeyeceğini” söyledi.

Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve halkların bir arada yaşamasının temel ilkelerini tanıdıklarını kaydeden Zelenski, Ukrayna, Avrupa ve dünyadaki normal yaşamı korumak için hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, “Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Donbas’ta ve Harkiv bölgesinin şu anda işgal altındaki bölgelerinde ve Kırım’da halkımızı korumak için harekete geçeceğiz” diye konuştu.

4 BÖLGEDE RUSYA’YA KATILMA KARARI

Ukrayna’daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda “Rusya’ya bağlanma” kararının çıktı. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti’ndeki referandumda oyların yüzde 100’ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42’si Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki referandumda oyların yüzde 56,85’inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05’i Rusya’ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11’inin Rusya’ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.