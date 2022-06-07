Zelenskiy, çatışma bölgesine gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Donbas’a gitti.

Donbas bölgesinde yer alan Luhansk’ta şiddetli çatışmalar devam ederken, kilit önem taşıyan Severodonetsk kenti için mücadele sürüyor. Severodonetsk’te Ukrayna ordusunun ciddi ilerleme sağladığı ve Rusların gerilediği belirtiliyor.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy’in savaşın sürdüğü Donbas’a ziyaret yapması büyük dikkat çekti. Zelenskiy’in ziyaretinin Ukrayna ordusuna büyük moral sağladığı ifade edildi. Bölgeden paylaşılan iki videoda Zelenskiy’in askerlerle konuştuğu ve “Hepiniz zaferi hak ediyorsunuz, en önemlisi bu. Ancak her bedelde değil” dediği duyuldu.