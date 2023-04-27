Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez telefonda görüştü. Çin resmi haber ajansının bildirdiğine göre, görüşme talebi Kiev’den gelirken, iki lider, Çin-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna krizini ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülke ilişkilerinin siyasi temelini, egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygının oluşturduğuna işaret ederek, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin Çin’in Ukrayna ile işbirliğini ilerletmeyi istediğini söyledi. Ukrayna krizinin karmaşık hale dönüştüğünü ve bunun uluslararası alanda büyük etki oluşturduğuna dikkat çeken Şi, “Ukrayna krizinde Çin daima barıştan yanadır. Çin’in temel pozisyonu tarafları barış yapmaya ikna etmek ve müzakereleri desteklemek olmuştur” dedi. Pekin yönetiminin siyasi çözüm konusunda tüm taraflarla iletişim kurulması için Ukrayna’ya özel temsilci göndereceğini kaydeden Şi, nükleer silah kullanımı konusundaki endişelere değindi.

Zelenskiy ise ülkesinin Çin ile ilişkilerini derinleştirmeyi istediğine işaret ederek, “Dünyada barış ve istikrarı korumak için Çin ile birlikte çalışmayı istiyoruz” dedi. Çin Devlet Başkanı Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Zelenskiy, görüşmenin ve Ukrayna’nın Çin’e temsilci atamasının ikili ilişkilerin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağına inandığını vurguladı.

Çin, savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat’ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik “tutum belgesi” açıklamıştı. Şi geçtiğimiz ay Rusya’nın başkenti Moskova’ya giderek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, bu da Çin’in Rusya’ya desteğinin sürdüğünün işareti olarak yorumlanmıştı.