Zelenskiy, Çinli Askerlerin Donetsk’te Yakalandığını Açıkladı

ÇİN VATANDAŞLARININ ESİRLİĞİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde Ukrayna kuvvetlerinin iki Çin vatandaşını, Rus ordusu adına savaşırken ele geçirdiğini belirtti. 8 Nisan Salı günü yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerine dayanarak Rus ordusunda bulunan Çinli asker sayısının “bundan çok daha fazla” olabileceğini ifade etti.

ÇİN’İN TUTUMU SORGULANIYOR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, bu durumun “Çin’in barış yanlısı olduğunu ilan ettiği tutumunu sorgulattığını” kaydederek, Çin’in Kiev’deki temsilcisinin açıklama için Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi. Ukrayna, bu iddia ile birlikte ilk kez, Çin’in Rusya’ya insan gücü sağladığına dair kamuoyuna bilgi sunmuş oldu. Bunun üzerine Rusya, Zelenskiy’nin bu açıklaması hakkında herhangi bir yorum yapmayı reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise, durumu Ukrayna ile doğruladıklarını, ancak vatandaşlarına çatışmalardan uzak durmaları çağrısı yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna’nın daha fazla Çin vatandaşının çatışmalara katıldığıla ilgili iddialarını “asılsız” olarak nitelendirdi.

DESTEKLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Pekin ve Moskova’nın yakın siyasi ve ekonomik sorunları olsa da Çin, kendisini çatışma açısından tarafsız sayarak Rusya’ya askeri malzeme sağladığı iddialarını sürekli olarak reddediyor. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, “Çin hükümeti, vatandaşlarına çatışma bölgelerinden uzak durmalarını ve katılmamalarını sürekli olarak hatırlatıyor” dedi. Zelenskiy, söz konusu askerlerin Donetsk bölgesinde kimlik belgeleri ile ele geçirildiğini, ayrıca üzerlerinde banka kartları gibi kişisel bilgileri içeren belgelerin bulunduğunu aktardı.

EMİNLERİN TÜMÜ ÜZERİNDE DOLARINA

Ukrayna lideri, ordusunun altı Çinli askerle çatıştığını ve ikisini esir aldığını belirtirken, paylaşımlarına kelepçeli bir kişinin Mandarin Çincesiyle yaşanan bir çatışmayı anlattığı bir videoyu da ekledi. Zelenskiy, “Elimizdeki bilgilere göre, işgalci birliklerde bu iki kişiden çok daha fazla Çin vatandaşı var” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

Zelenskiy, “Rusya’nın Çin’i ve diğer ülkeleri doğrudan ya da dolaylı olarak bu Avrupa’daki savaşa dahil etmesi, Putin’in bu savaşı bitirmek gibi bir niyeti olmadığının açık bir işaretidir” dedi. Aynı zamanda “Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve dünyada barış isteyen tüm ülkelerden bir tepki bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Esir alınan Çinli askerlerin şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi’nin denetiminde olduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

ABD’DEN GELEN TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, Salı günü verdiği bir beyanda, gelen haberleri “rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Bruce, Çin’in, navigasyon cihazları, yarı iletken çipler ve jet parçaları gibi çift kullanımlı ürünler tedarik etmesi nedeniyle, Rusya’nın savaşının önemli bir destekçisi olduğunu ifade etti.

KORE DİPLOMASİSİ VE RUSYA’YA YARDIM

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha da, Çin’in Kiev’deki maslahatgüzarını açıklamalarını talep etmek amacıyla bakanlığa çağırdıklarını, bu durumun Çin’in “barış yanlısı olduğunu iddia eden tutumunu sorgulattığını” ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği açısından güvenilirliğini sarsan bir mesele olduğunu vurguladı. Ukrayna ve Batılı yetkililer, Kuzey Kore’nin binlerce askerini Rusya’nın Ukrayna savaşına destek vermesi için gönderdiğini belirtiyor. Zelenskiy, “Ama bir fark var: Kuzey Koreliler bize karşı Kursk cephesinde savaştı, Çinliler ise Ukrayna topraklarında savaşıyor” dedi. Ukrayna, Ocak ayında Rusya’nın Kursk bölgesinde iki yaralı Kuzey Koreli askeri esir aldığını açıkladı.

RUSYA’NIN ASKERİ STRATEJİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 yılında Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı bir işgal başlattı ve şu anda ülkenin yaklaşık %20’sini kontrol ediyor. Rusya’nın savaşta en önemli avantajlarından biri sayısal üstünlük. Moskova’nın, cephe hatlarındaki konumunu geliştirmek amacıyla “et kıyma makinesi” taktikleriyle büyük bir asker gücü sahaya sürdüğüne dair raporlar mevcut.