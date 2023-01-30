Zelenskiy: Daha fazla silaha ihtiyacımız var

Rusya ile savaşan Ukrayna’nın devlet başkanı Vladimir Zelenskiy, batılı ülkelerden silah istedi.

Zelenskiy, Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi birinci yılına doğru yaklaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşta Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenski Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi. Rus güçlerinin 28 Ocak’ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenski, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

‘DAHA FAZLA SİLAHA İHTİYAÇ VAR’

Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenski, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı. Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski , “Ukrayna’nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var.” dedi.