Zelenskiy’den ABD-Rusya Ateşkes Görüşmeleri Açıklaması

RUSYA İLE ATEŞKES KONUSUNDA KESİN MESAJLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Suudi Arabistan’da Rusya ile ateşkese dair ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, “Rusya ateşkesi reddederse ABD’nin güçlü adımlar atacağına güveniyoruz” diyerek, Rusya’nın olası bir ateşkes önerisini geri çevirmesi durumunda ABD’nin sert önlemler almasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, “Henüz detayları bilmiyorum, ancak yaptırımlar ve Ukrayna’nın güçlendirilmesinden bahsediyoruz” şeklinde ekledi.

ABD’NİN DESTEĞİ VE UKRAYNA’NIN HAZIRLIĞI

Zelenskiy, Rusların ABD’nin önerisini kabul etme konusunda ne kadar istekli olduklarının belirsiz olduğunu belirtti. “Eğer Ruslar, ABD’nin önerisini tıpkı bizim yaptığımız gibi, ne eksik ne fazla kabul etmeye hazır olduklarını gösterirlerse, buna uygun kararlar alınacak. Ancak hazır değillerse, ABD’nin vaat ettiği adımları atacağını umut ediyoruz” ifadesini kullandı. Suudi Arabistan’daki görüşmelerde, tüm kritik konuların ele alındığını belirtirken, “Genel olarak, ABD tarafı Ukrayna’nın savaşı sonlandırmaya yönelik hızlı adımlar atmaya hazır olduğunu göstermesini istedi” dedi.

GÖRÜŞMELERİN OLUMSUZ SONUCU

Zelenskiy, görüşmelerin “son derece yapıcı” geçtiğini vurgulayarak, “Ardından, Avrupalı ortaklarımız da savaşın bitmesi için attığımız ciddi adımları desteklediklerini açıkladı. ‘Top artık Rusya’nın sahasında’ dediler” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Dolayısıyla, Rusya’ya yönelik yaptırımlar veya diğer baskı araçları, ABD’nin Rusya ile diyaloğuna bağlı olacak” ifadesini kullandı.

İŞGALİN TANINMAYACAĞI KARARLILIĞI

Zelenskiy, Ukrayna’nın işgal altındaki toprakları asla Rus toprağı olarak tanımayacağını kesin bir dille belirtti. “Rusya tarafından işgal edilen hiçbir bölgeyi tanımayacağız. Bu bir gerçek. Halkımız bunun için savaştı, kahramanlarımız canlarını verdi” dedi. Son olarak, “Bu nedenle hiç kimse bunu unutmayacaktır. Kimse unutmayacak derken, bunlar bizim temel kırmızı çizgilerimizdir” sözleriyle kararlılıklarını ortaya koydu.