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Zelenskiy’den Ramazan Bayramı Mesajı

SELAMLAŞMA VE BAYRAM DİLEKLERİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça üç farklı dille tebrik mesajı yayınlayan Zelenskiy, “Ukrayna ve dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

BAĞIŞLAMA VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ

Zelenskiy, ramazan ayının bağışlama ve dayanışma için mübarek bir zaman olduğunu belirterek, “Bu Ramazan Bayramı da bizi ortak ana amacımız olan adil, onurlu ve kalıcı bir barışa yaklaştırsın.” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, “Tüm ailelere barış, refah ve huzur diliyorum. Bugün kalpleriniz inanç, umut ve iyiliğin ışığıyla dolsun” ifadelerine yer verdi.

MÜSLÜMAN TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR

Zelenskiy, mesajında Ukrayna’nın savunulmasındaki direnişlerinden dolayı Ukrayna’daki Müslüman topluluğuna teşekkür etti. “Ukrayna’ya destek veren herkese, cephede, insani yardımlarla ya da dualarla katkı sağlayan her bir kişiye şükranlarımı sunarım. Bayramınız mübarek olsun. Nice mutlu bayramlara.” şeklinde sonlandırdı. Zelenskiy’nin bu anlamlı paylaşımı, bayram coşkusunu artıran bir mesaj olarak öne çıkıyor.

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