Zelenskiy’den Trump’a Yalanlama ve Eleştiri

UKRAYNA HALKININ DESTEĞİ GÜÇLÜ

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna halkının kendisine olan desteğinin hâlâ güçlü olduğunu belirtiyor. Son anketlere göre, halkın yüzde 58’inin kendisine güvendiğini vurguladı. Ayrıca, Trump’ın dile getirdiği yüzde 4’lük onay oranının Rusya kaynaklı dezenformasyon olduğunu öne sürdü. Zelenskiy, Trump’ın yanlış bilgilerle yönlendirildiğini iddia ederek, Macaristan ve Slovakya’da bazı temsilcilerin de bu dezenformasyona dahil olduğunu savundu.

ABD YARDIMLARININ KAYNAĞI

Zelenskiy, Trump’ın yönetimi sırasında Ukrayna’ya en fazla yardımların ABD’den geldiğine dair iddialara karşı çıkarak, “Gerçekte en fazla yardım başka bir yerden geldi” dedi. Trump ekibinin doğru verilere ulaşmasını temenni ettiğini de ekledi. Rusya’nın küresel izolasyondan çıkmaya çalıştığını ve uluslararası kamuoyunda kendisini mağdur göstermeye çabaladığını belirtti. Ayrıca, Suudi Arabistan’da düzenlenen ABD-Rusya görüşmelerinde Ukrayna işgalinin ‘çatışma’ olarak hafifletilmesine tepki gösterdi. “Bu savaş, Putin’in Ukrayna’ya karşı yürüttüğü bir savaştır, bir çatışma değil” diyerek duruşunu netleştirdi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ İHTİYACI

Zelenskiy, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikalarına eleştirilerde bulunarak, “ABD, Rusya’nın uluslararası izolasyondan çıkmasına yardımcı oluyor. Moskova bu durumdan memnun” dedi. Trump’ın ABD’nin Ukrayna’ya 500 milyar dolar yardımda bulunduğu iddiasını da yalanladı. “Bu ciddi bir konuşma bile değildi. Ancak güvenlik garantilerinin olduğu ciddi anlaşmalar üzerinde çalışmaya hazırım” ifadelerini kullandı. NATO üyeliği konusundaki duruşunu yineleyen Zelenskiy, “Bu yıl net güvenlik garantileri istiyoruz. Savaşın 2025’te sona ermesini istiyoruz.” diyerek NATO’nun Ukrayna için en büyük güvenlik güvencesi olduğunu vurguladı.

SİLAH DESTEĞİ TALEPLERİ

ABD’nin Ukrayna’ya silah desteği konusunda bazı engeller çıkardığını belirten Zelenskiy, “ABD askerlerine ihtiyacımız yok ama hava savunma sistemlerine ve silah üretimi için lisanslara ihtiyacımız var.” dedi. Savaşın ilk dönemine kıyasla Ukrayna’nın daha güçlü bir konumda olduğunu savunarak, “Rusya’nın savaşta suçlu taraf olduğu gerçeğini kimse örtbas edemez. Onları aklayamazsınız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg’a çağrıda bulundu ve “Ukrayna halkıyla konuşun, Trump hakkındaki düşüncelerini doğrudan kendilerinden duyun.” dedi.

AB İLE GÖRÜŞMELER

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna ordusunun finansmanı konusundaki görüşmelere değinerek, “AB bu konuda hazır ama farklı seçenekler de değerlendiriliyor. ABD’den de silah almaya hazırız.” diyerek uluslararası destek arayışlarının devam ettiğini belirtti. Zelenskiy’nin bu açıklamaları, ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilime işaret ediyor. Trump’ın başkanlık yarışında yeniden öne çıkmasıyla birlikte, Ukrayna politikalarının ABD’nin iç siyasetinde de önemli bir tartışma konusu haline geldiğini ifade etti. Gelecekteki gelişmeler, ABD’nin Ukrayna’ya desteğinin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.