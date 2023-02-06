Zelenskiy: Dost Türk halkına yardıma hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, deprem sonrası Ukrayna’nın dost Türk halkına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’de meydana gelen deprem sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberleriyle şok oldum.
Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı yapmaya hazırız” dedi.