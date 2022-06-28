Zelenskiy: Dünyadaki en büyük terör örgütü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, devam eden savaşa değindi ve en büyük terör örgütünün Rusya olduğunu söyledi.

Devlet Başkanı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, dün akşam saatlerinde gerçekleşen bir saldırı dünyanın tepkisini çekti. Rus güçleri, Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine füzeyle saldırdı. Saldırı sonucunda şimdiye kadar 16 kişi hayatını kaybetti ve en az 59 kişi ise yaralandı.

Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kremençuk ve Harkiv kentlerine yönelik Rus saldırılarını değerlendirdi. Zelenskiy, “Bu terörden başka bir şey değil. Yer yüzünde yerlerinin olmaması gereken kesinlikle kafası bozuk teröristler ancak bu tür nesneyi füzelerle vurabilir. Bu hatayla yapılan füze saldırısı değil. Bu, alışveriş merkezine yönelik iyice hesaplanan bir Rus saldırısıdır.” dedi.

Rus ordusunun Harkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5’i çocuk 30’dan fazla kişinin de yaralandığını belirten Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 2 bin 800 çeşitli füze fırlattığı bilgisini paylaştı.

RUSYA’YA ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ DEDİ

Zelenskiy, “Rusya, dünyanın en büyük terör örgütü haline geldi. Bu bir gerçek. Bunun yasal tarafının olması gerekiyor. Dünyada herkesin, Rus petrolünü satın alınıp sevk edilmesi, Rus bankalarıyla çalışılması, Rus devletine vergi ve harç ödemesi, teröristlere para verilmesi anlamına geldiğini bilmelidir. Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Kremençuk’ta vurulan alışveriş merkezinde ölen kişi sayısı 16’ya çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, “Enkaz çalışmaları sürüyor. 16 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Bunların arasında 25’i hastaneye kaldırıldı.” denildi. Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko da vurulan alışveriş merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.