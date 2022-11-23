Zelenskiy duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 9 aydır devam ediyor. Zaporijya’nın Volnyansk kentinde bulunan bir hastaneye füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 bebek hayatını kaybederken, enkaz altında insanlar bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı VZelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Volnyansk Hastanesi’nin doğum bölümüne isabet eden füze sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zelenskiy, bir kadının yaralandığını ve yıkıntılar arasında hala insanların olduğunu belirtti.

Bombardıman sonucu büyük ölçüde yıkılan binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ukrayna Acil Durum Servisine bağlı arama kurtarma personeli, enkazdan çıkardıkları yaralı bir kadını sağlık ekiplerine teslim etti.