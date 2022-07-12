Zelenskiy emri verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir milyon kişilik savaş gücü toplama planı için emri verdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin ordu komutanlarından, güney bölgesini Rusya’dan geri almak için batı silahlarıyla donatılmış bir milyon kişilik savaş gücü toplama planları yapmalarını istediğini açıkladı.

İngiliz “The Times” gazetesine konuşan Reznikov, “Bunun siyaseten ülkemiz için çok gerekli olduğunu anlıyoruz. Başkan, yüksek askeri şefe planlar hazırlaması emrini verdi. Bundan sonra genelkurmay ödevlerini yapıyor” dedi.

Bu arada, Batı’nın tedarik ettiği uzun menzilli füzelerin savaşın seyrini değiştirmede etkili olmaya başladığı öne sürülüyor. Ukrayna’nın fırlattığı füzelerin, Rus işgali altındaki Herson kenti yakınlarında Chornobaivka Havalimanı’nda bir komuta karakolunu hedef aldığı ve burada 12 Rus subayın öldüğü bildirildi.

Saldırının, ABD’nin HIMARS roketleri kullanılarak gerçekleştirildiği düşünülürken, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ünlü S-400 füze savunma sisteminin savaşta etkin performans göstermemesi nedeniyle sinirlendiği iddia edildi.