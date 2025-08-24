Zelenskiy, Erdoğan’a Barış İçin Teşekkür Etti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj yayınladı ve “Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz” dedi. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden Erdoğan’a teşekkür etti.

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU

Zelenskiy, paylaşımında ayrıca Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü öncesinde söylediği “bilgece ve samimi” sözler için de büyük bir minnettar olduğunu belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ile küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim,” şeklinde ifadeler kullandı.

GELECEK İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Bununla birlikte Zelenskiy, barışın sağlanması adına Erdoğan’ın gösterdiği çabalara teşekkür etti ve “Her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.