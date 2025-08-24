Haberler

Zelenskiy, Erdoğan’a Barış İçin Teşekkür Etti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj yayınladı ve “Barışın sağlanması yolundaki kişisel çabalarınız için müteşekkiriz” dedi. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden Erdoğan’a teşekkür etti.

STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU

Zelenskiy, paylaşımında ayrıca Erdoğan’ın Ukrayna’nın bağımsızlık günü öncesinde söylediği “bilgece ve samimi” sözler için de büyük bir minnettar olduğunu belirtti. “Sayın Cumhurbaşkanı, Türk-Ukrayna stratejik ortaklığının ülkelerimiz ve bölgesel ile küresel istikrar açısından hayati önem taşıdığı konusunda sizinle tamamen aynı fikirdeyim,” şeklinde ifadeler kullandı.

GELECEK İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Bununla birlikte Zelenskiy, barışın sağlanması adına Erdoğan’ın gösterdiği çabalara teşekkür etti ve “Her alanda iş birliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Kürek Şampiyonası Tamamlandı

Edirne'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, yaklaşık 400 sporcu ile tamamlandı. Fenerbahçe, 19 ve 17 yaş altı kategorilerinde şampiyonluk kazandı; ödüller yerel yetkililerce verildi.
Haberler

Kırmızı Et Ürünlerinde Tağşiş Devam Ediyor

Türkiye'de kırmızı et ürünlerinde, köfte ve sucuk gibi gıda maddelerinde kanatlı etleri ve organ etlerinin kullanımı devam ediyor, cezalar etkili olmuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.