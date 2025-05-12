Zelenskiy, Erdoğan’a desteği için minnettar

ZELENSKIY’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yürütülen çabalara destek konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi. Görüşmede Türkiye’de yapılacak toplantının detaylarını konuştuklarını belirten Zelenskiy, “Savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek Türkiye’deki toplantının önemli detayları görüşüldü. (Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak görüşe sahibiz.” ifadelerini kullandı.

ATEŞKES ÜZERİNE ORTAK GÖRÜŞ

Zelenskiy, müttefiklerin de ateşkesin izlenmesini sağlamasının önemine dikkat çekerek, ” (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa’da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız.” şeklinde konuştu. Ukraynalı lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barışı sağlama konusunda ortak çabaları sürdürme noktasında mutabık kaldıklarını ifade etti.