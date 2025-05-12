Zelenskiy, Erdoğan’a desteği için teşekkür etti

ZELENSKİY’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın lideri Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu destekten dolayı minnettarlığını ifade etti. Zelenskiy, “Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması dolayısıyla kendisine minnettarım” şeklinde konuştu. 15 Mayıs’ta İstanbul’da planlanan Rusya ile görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmeler gerçekleştirdi.

Ateşkes VE GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Savaşın sona ermesine katkı sağlayacak Türkiye’deki toplantının ayrıntılarını Erdoğan ile ele aldığını söyleyen Zelenskiy, ortak bir ateşkes ihtiyacı konusunda anlaştıklarını belirtti. Zelenskiy, “Ateşkesin sağlanmasının ardından gözlemlenmesinin önemli olduğunu” aktararak, “Putin ile doğrudan görüşmeye hazırız. Avrupa’da uzun vadeli güvenlik garantileri sağlamak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz büyük önem taşımaktadır. ABD ile sürekli temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben barışın sağlanması için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI KATILIM VE ÇABALAR

Zelenskiy, barış çabalarında uluslararası destek ve işbirliği ile ilerlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Görüşmelerin, çatışmanın sona ermesi açısından kritik bir aşama olduğunu ve bu tür diyalogların barış ortamına katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle Avrupa’daki güvenlik konularının ele alınması gerekliliğini tekrar vurguladı.