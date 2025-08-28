Zelenskiy, Erdoğan’a Destek İçin Teşekkür Etti

TELEFON GÖRÜŞMESİ SONRASI TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Erdoğan’a, “Ukrayna’ya ve halkımıza verdiğiniz destek için gerçek bir barışın sağlanmasına yardımcı olmak için sürekli hazır ve kararlı olduğunuz için teşekkür ederim. Türkiye tarafından sağlanan tüm yardımlara büyük değer veriyoruz” sözleriyle teşekkür etti. Ayrıca, Erdoğan ile Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili mevcut durumu ve gelecekte atılacak diplomatik adımları ele aldıklarını da ifade etti.

RUSYA’NIN SALDIRILARI

Zelenskiy, Rusya’nın geçen gece Ukrayna’ya yönelik 30’dan fazla füze ve yaklaşık 600 insansız hava aracı ile saldırı düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılar sırasında çocukların da hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy, Rusya’nın ayrıca bir Türk işletmesine, Azerbaycan Büyükelçiliğine, AB Delegasyonuna ve British Council’a saldırıda bulunduğunu duyurdu. Özellikle bu saldırıların, Putin’in Ukrayna, ABD ve Avrupalı ortaklarının cinayetleri durdurmak için gösterdiği çabalara yanıt niteliği taşıdığına dikkat çekerek, “Bu nedenle yaptırımlar, gümrük vergileri ve siyasi tedbirler yoluyla baskı yapılması gerekmektedir” dedi.

GÜVENLİK GARANTİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, “Ulusal güvenlik danışmanları şu anda her bir bileşen üzerinde çalışıyorlar ve tüm çerçeve önümüzdeki hafta kağıda dökülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin özellikle Karadeniz’de güvenliğin sağlanmasına nasıl katkıda bulunabileceğini araştırmak üzere Savunma Bakanı’nı da sürece dahil ettiğini bana bildirdi. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.