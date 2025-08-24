Zelenskiy, Erdoğan’a Teşekkür Etti

MEKTUPTAKİ TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nü kutladığı mektubu için teşekkür etti. Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarf ettiği bilge ve samimi sözleri için derinden minnettarım. Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız” dedi. Erdoğan, Ukrayna’nın milli bayramı münasebetiyle Zelenskiy’e bir tebrik mektubu gönderdi.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının önemine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nün arifesinde sarf ettiği bilge ve samimi sözleri için derinden minnettarım. Türkiye-Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ülkelerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar için son derece önemli olduğu fikrinize katılıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Erdoğan’a “Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız” şeklinde hitap etti.

ERDOĞAN’IN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Zelenskiy’e yazdığı mektupta, “Sayın Devlet Başkanı, sevgili dostum, ulusum ve şahsım adına, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü münasebetiyle ekselanslarına ve dost Ukrayna halkına en içten tebriklerimi sunarım” dedi. Erdoğan, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının önemine vurgu yaparak, “Ülkelerimizin ve halklarımızın refahına katkıda bulunan kapsamlı işbirliğimiz, her geçen yıl daha da güçlenerek çok boyutlu ve çok katmanlı bir nitelik kazanmaktadır” diye belirtti. Mesajında, dost Ukrayna halkı için barış, refah ve esenlik dileklerini de ifade etti.

– KİEV