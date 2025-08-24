Zelenskiy, Erdoğan’a Teşekkür Etti. Barış İçin Çabaları Takdir Ediliyor

ZELENSKIY’DEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubu için teşekkür etti. Zelenskiy, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarf ettiği bilge ve samimi sözleri için derinden minnettarım. Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız” şeklinde ifade etti.

ERDOĞAN’DAN KUTLAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü nedeniyle Zelenskiy’e bir mektup göndererek, Ukrayna lideri ve halkının milli bayramını kutladı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden mektubu paylaşarak, Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Açıklamasında, “Türkiye-Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın ülkelerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel istikrar için son derece önemli olduğu fikrinize katılıyorum. (Rusya-Ukrayna Savaşı’nda) Barışın sağlanması için gösterdiğiniz kişisel çabalardan minnettarız ve diğer tüm alanlarda işbirliğimizi geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, “Sayın Devlet Başkanı, sevgili dostum, ulusum ve şahsım adına, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü münasebetiyle ekselanslarına ve dost Ukrayna halkına en içten tebriklerimi sunarım. Ülkelerimizin ve halklarımızın refahına katkıda bulunan kapsamlı işbirliğimiz, her geçen yıl daha da güçlenerek çok boyutlu ve çok katmanlı bir nitelik kazanmaktadır. Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığının hem bölgesel hem de küresel düzeyde güven ve istikrar için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle mutluluk ve sağlığınız ile dost Ukrayna halkının barış, refah ve esenliği için en iyi dileklerimi yineliyorum” dedi.