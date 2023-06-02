Zelenskiy: F-16’lar verilirse savaşı bitiririz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının verilmesi durumunda Rusya’yı savaşta yeneceklerini söyledi.

Ukraynalı lider ülkesinin AB üyelik sürecinin de hızlandırılması gerektiğini savunarak, “Sonbaharda AB’ye katılımımız konusunda net, olumlu bir karara ihtiyaç var.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaş halindeki ülkesine temmuzda Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ‘açık üyelik daveti’ beklediğini söyledi. Ukraynalı lider, ülkesinin AB tam üyelik sürecinin de hızlanması gerektiğini savundu.

Moldova’da Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi’nde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirve Toplantısı’na katılan Zelenskiy, ülkesinin Rusya’ya karşı acilen güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Zelenskiy, “Bu yaz Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde Ukrayna’ya üyelik için açık davet yapılması, ayrıca NATO üyeliği yolunda güvenlik garantilerinin verilmesi gerekli.” Dedi.

‘AB SÜRECİ HIZLANDIRMALI’

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine de değinen Zelenskiy, Haziran 2022’de aday ülke statüsü verilen Ukrayna’nın AB’ye katılımı için açık ve net bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

‘F-16’LAR VERİLİRSE RUSYA’YI YENERİZ’

Zelenskiy, modern savaş uçaklarına ihtiyaç duyduklarını, F-16 savaş uçaklarının kendilerine verilmesi halinde Rusya’yı yenebileceklerini vurguladı.