Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile yaptığı görüşmenin ardından önemli ifadelerde bulundu. Zelenskiy, “Slovakya, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilerleyişini destekliyor” dedi. Görüşme, Ukrayna’nın batısındaki Ujgorod şehrinde gerçekleştirildi ve iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

ANLAMLI GÖRÜŞME

Zelenskiy, Fico ile “Anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu diyaloğun var olması önemli. Bunu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kendisine dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığımız görüşme, Gönüllüler Koalisyonu liderleriyle barışı ilerletmek, Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi üzerine yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdim. Slovakya da kenarda kalmayacaktır” sözlerini ifade etti. Ayrıca, Fico’nun Çin’deki temaslarına da değinen Zelenskiy, “Ayrı ve önemli bir konu da Avrupa’nın enerji alanındaki bağımsızlığıydı. Avrupa’da tıpkı Rus gazı gibi Rus petrolünün de bir geleceği yoktur” dedi.

ENERJİ GÜVENLİĞİ GÖRÜŞMESİ

Zelenskiy, görüşmesinin ana konularının enerji güvenliği ve Ukrayna’daki savaşla ilgili meseleler olduğunu belirtti. Ukrayna’nın Slovakya’ya petrol ve doğalgaz tedarik etmeye hazır olduğunu dile getirerek, “Slovakya Başbakanı Fico ile enerjiye ilişkin meseleleri görüştük. Rus gazı veya Rus petrolü olmadığı sürece, Slovakya’ya petrol ve gaz tedarik etmeye hazırız. Çünkü savaş halindeyiz” dedi. Rus enerji kaynaklarına alternatif çözümler bulmaya istekli olduklarını vurgulayan Zelenskiy, “Rus saldırılarının yol açtığı zorluklar olmasaydı, bu alanda Slovakya ile işbirliği yapabilirdik” diye ekledi.

ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER

Slovakya Başbakanı Fico ise, Zelenskiy ile bazı farklı görüşlere sahip olduklarını fakat bunun işbirliğine engel olmadığını ifade etti. Fico, “Kendi ulusal çıkarlarınızı koruma hakkına sahipsiniz fakat bu hakka biz de sahibiz” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın güvenlik garantileri konusunda bir an önce çözüm bulunmasını desteklediklerini aktararak, “Fakat, Slovakya küçük bir ülke ve bu konuda belirleyici bir rol üstlenemez. Diğer yandan, ateşkese ve barışa gidecek tüm girişimleri destekliyoruz” şeklinde konuştu. Fico, Çin’deki temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini ve ülkesinin enerji altyapısına yönelik saldırılara tepki gösterdiğini belirtti.