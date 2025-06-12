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Zelenskiy, G7’de Yaptırımları Görüşmek İstiyor

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKIY, G7 ZİRVESİ’NDE TRUMP İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada’da gerçekleşecek G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında görüşmeyi planlıyor. Zelenskiy, başkent Kiev’deki ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’u kabul etti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumları değerlendirdi.

ALMANYA’YA TEŞEKKÜR VE YATIRIM ANLAŞMASI

Almanya hükümetine ülkesine sunduğu destek için teşekkür eden Zelenskiy, Pistorius ile gerçekleştirdikleri toplantıda cephedeki gelişmeler ve Ukrayna’nın ihtiyaçlarını ele aldıklarını ifade etti. Zelenskiy, Almanya’nın bu yıl Ukrayna’ya finansal desteğini 7 milyar avroya çıkarma kararı aldığını belirtti. Ayrıca, uzun menzilli silahların ortak üretimi için ek yatırımlar noktasında da bir anlaşmaya vardıklarını aktardı.

G7 LİDERLER ZİRVESİ’NE DAVET

Zelenskiy, bu ay Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne davet aldıklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile bu zirvede bir araya gelerek Rusya’ya yönelik yaptırımları konuşmak istediğini vurgulayan Zelenskiy, “G7 Zirvesi’nde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Ama ilgili kararlar o zamana kadar alınmazsa, en azından bu karara ne kadar yakın olduğumuzu anlayabileceğimden çok eminim” dedi.

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