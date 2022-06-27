Zelenskiy, G7 liderlerine seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi’ne katılarak savaşa dair açıklama yaptı.

elenski, G7 liderlerine yaptığı konuşmada, “Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Rusya, Ukrayna’ya yönelik roket saldırılarını yoğunlaştırıyor, bu nedenle sivil halka temel güvenliği garanti etmek çok önemli. Ülkemizin, şehirlerini koruyabilecek modern ve etkili füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Rusya’ya yönelik yaptırımların şiddeti artırılmalı. Ukrayna tahıl ihracatının önündeki engeli kaldırmak ve dünyada gıda güvenliğini sağlamak için etkili mekanizmaları göz önünde bulundurmak önemlidir” dedi.