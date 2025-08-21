Haberler

Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

GÖRÜŞME YERİ İÇİN SEÇENEKLER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin düzenleneceği yerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya olabileceğini ifade etti. Bu açıklama, liderler arasında planlanan görüşmenin detaylarını aydınlatıyor.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE VURGU

Zelenskiy, yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin netleştirilmesi gerektiğini belirtti. “7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” dedi. Bu durum, ilerleyen süreçteki görüşmelerin önemini vurguluyor.

ÖNEMLİ

Sivas’ta Akıllı Kümes Kapısı Sistemi

Sivas'ta Ahmet Özdemir, tavuklarının korunması için hurdadan malzemelerle akıllı bir kümes kapısı sistemi tasarladı. Sistem, otomatik işlevsellik ve hava durumu izleme özellikleri sunuyor.
Eskişehir’de Lavanta Hasadı Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Makasını getir, çiçeğini götür' etkinliği, ziyaretçilere lavanta hasadı yapma fırsatı sunarak mor bahçelerde keyifli anlar yaşatıyor. Katılımcılar, kesilen çiçekleri yanlarına alabiliyor.

