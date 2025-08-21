Zelenskiy, Görüşme İçin Ülkeler Belirtti

GÖRÜŞME YERİ İÇİN SEÇENEKLER

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin düzenleneceği yerin Türkiye, İsviçre veya Avusturya olabileceğini ifade etti. Bu açıklama, liderler arasında planlanan görüşmenin detaylarını aydınlatıyor.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE VURGU

Zelenskiy, yeni bir zirve için güvenlik garantilerinin netleştirilmesi gerektiğini belirtti. “7 ila 10 gün içinde güvenlik garantileri konusunda anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Ardından ikili veya üçlü liderler toplantısı yapılabilir” dedi. Bu durum, ilerleyen süreçteki görüşmelerin önemini vurguluyor.