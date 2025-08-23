Zelenskiy, Görüşmelere Hazır Olduğunu Bildirdi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Kislitsia, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kislitsia, “Zelenskiy, müzakere masasına oturmaya ve Başkan Putin ile toprak meselelerini görüşmeye hazır olduğunu çok ama çok net şekilde belirtti” dedi. Bu açıklama, Ukrayna ile Rusya arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla devam eden temasların ışığında geldi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Zelenskiy ile yaptığı toplantıya dair yeni bilgiler de gün yüzüne çıktı. 18 Ağustos’ta iki liderin gerçekleştirdiği görüşmede bulunan Kislitsia, “Zelenskiy, müzakere masasına oturmaya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toprak meselelerini görüşmeye hazır olduğunu çok ama çok net şekilde belirtti. Toprak meselesi ile ilgili görüşmelerin başlangıç noktası ise şu anda mevcut olan temas hattıdır” diye konuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD merkezli televizyon kanalı NBC News, ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırarak, Trump’ın Zelenskiy’e “büyük ölçüde Rusya’nın şartlarına göre olan bir anlaşma yapması” gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Kaynağa göre, Trump’ın perşembe günü yaptığı “Ukrayna’nın tamamen savunma pozisyonunda olduğu ve Rusya ile olan çatışmayı kazanamayacağı” yönündeki ifadesi önemli bir sinyal taşıyor. Ayrıca başka bir kaynağa göre, Trump yönetimi çatışmanın çözümü konusunda “havlu atmaya” niyetinin olmadığını ve “bu çatışmanın askeri bir çözümü olmadığına” inandığını belirtti.

HARİTA VE STRATEJİK ANALİZ

Trump ve Zelenskiy arasında 18 Ağustos’taki Oval Ofis’te yapılan görüşme esnasında Ukrayna haritası sergilenmiştir. Haritada, Rus askeri güçlerinin kontrol ettiği toprakları gösteren yüzde 20’lik bir bölüm pembe renkle gölgelenmiştir. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ile Zelenskiy arasında herhangi bir görüşmenin planlanmadığını, ancak uygun bir gündem bulunduğunda Rus liderin bu görüşmeye hazır olacağını ifade etti.