Zelenskiy, Görüşmelerin Sonuç Vermemesi Gerekiyor

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da düzenlenen görüşmelerin başarılı olmaması durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Moskova’ya yönelik yaptırımları artırması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen Bükreş Dokuzlusu Zirvesi’ne katılarak burada konuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik yaz aylarında askeri harekat başlattığını belirten Zelenskiy, savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların devam etmesinin bir fırsat sunduğunu ifade etti.

İSTANBUL GÖRÜŞMELERİ VE ÖNCELİKLER

Savaşın sona erdirilmesine yönelik iki ülke arasında İstanbul’da yürütülen müzakerelerin hatırlatan Zelenskiy, “Rusya’nın verimli görüşmelere hazır olacağından emin değilim. Ancak her zaman bazı çözümlere inanmalıyız.” şeklinde konuştu. İstanbul’daki görüşmelerde, tamamen koşulsuz bir ateşkes sağlanması, esir takası ve zorla kaçırılan çocukların geri getirilmesi konularında kararların verilmesinin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı. Zelenskiy, bu görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde Rusya’ya karşı yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.

GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ VE BİRLEŞİK KOALİSYON

Zirve öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Vilnius’ta önemli müzakereler yapılacağını aktaran Zelenskiy, güvenlik garantileri bağlamında yabancı askerlerin Ukrayna’da konuşlandırılması hakkında kurulan koalisyon üyeleriyle bir araya geleceğini söyledi. Avrupa ve Ukrayna’nın güvenliği üzerine yapacağı görüşmelerin önemini de vurgulayarak, bu konuların tartışılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.