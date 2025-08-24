Zelenskiy, Güçlü Ukrayna Mesajı Verdi

Haberler

UKRAYNA BAĞIMSIZLIK GÜNÜ’NDE GÜÇLÜ VE GÜVENLİ MESAJ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin 34’üncü Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir video mesaj yayınladı. Başkent Kiev’deki simgesel Bağımsızlık Meydanı’nda gerçekleştirdiği konuşmada, Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesinin bu alanın etrafında şekillendiğine dikkat çekti. Zelenskiy, güvenli ve barış içinde yaşanabilecek kadar güçlü bir Ukrayna inşa etme vaadinde bulunarak, “Böylece çocuklarımız ve torunlarımız, burada, Bağımsızlık Meydanı’mızda, bayraklarımızın altında ve topraklarımızda Bağımsızlık Günü’nü kutlayacaklar” şeklinde ifade kullandı.

UKRAYNA’NIN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Zelenskiy, Ukrayna’nın tüm dünya için güçlü bir müttefik olduğuna değinerek, “Ukrayna, kurban değil, bir savaşçıdır” diyerek ülkesinin kararlılığını ve mücadeleci ruhunu vurguladı. Bu mesajlarıyla, hem iç dinamiklerine hem de uluslararası ilişkilere dair önemli bir duruş sergiledi.

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

