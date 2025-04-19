Zelenskiy, Hava Saldırı Alarmlarını Duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, “Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI RAPOR VERDİ

Zelenskiy, sosyal medya hesabı aracılığıyla Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den aldığı raporu paylaştı. Raporunda, “Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti” ifadesine yer verdi.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Zelenskiy, Putin’in “insan hayatıyla oynamaya yönelik” başka bir girişimde bulunduğunu vurguladı. “Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Ateşkes İlanı

Kremlin, Putin’in, Genelkurmay Başkanı Gerasimov’un cephe hattındaki duruma dair raporunu dinlediğini belirterek, “Rus tarafı, bugün saat 18.00’dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı” şeklinde ifade etti.