Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları sevkiyatın gerçekleşeceği limanda inceledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan ve ilk geminin ayrılması beklenen Çornomorsk limanını ziyaret etti.

Odessa yakınında bulunan limanda hazırlıkları inceleyen Zelenskiy, “İlk gemi yüklendi. Bu bir Türk gemisi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye’ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz” dedi. Zelenskiy, Ukrayna tahılının ihracı önündeki engelin kaldırılmasının, gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelerdeki gıda kıtlığının yanı sıra açlığı ve bu konuyla ilgili siyasi anlaşmazlığı önleyeceğini belirterek, “Ukrayna’nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesi bizim için önemli” diye konuştu.

BM yetkilisi Martin Griffiths, son yaptığı açıklamada en erken Cuma günü gemilerin hareket edebileceğini söylemiş, ancak hala bazı detayların netleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Diplomatlar geldi

Bu arada tahıl yüklü ilk geminin ayrılacağı Çornomorsk limanına Zelenskiy ile birlikte ABD’nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere’nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons, İtalya’nın Kiev Büyükelçisi Pier Francesco Zazo, Kanada’nın Kiev Büyükelçisi Larisa Galadza, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen, AB Ukrayna Delegasyonu Başkan Yardımcısı Remi Duflot, BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani ve Ukrayna’da akredite diplomatik misyonların temsilcileri de geldi ve tahıl yükleme süreci hakkında bilgi aldı.

22 Temmuz’da İstanbul’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Anlaşma çerçevesinde Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

Karşılıklı suçlama!

Tahıl koridoru için çalışmalar sürerken, savaş sahada devam ediyor. Donetsk’teki bir hapishaneye gerçekleştirilen saldırıda 40 mahkumun hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Donetsk’in ayrılıkçı kontrolündeki bölgesinde bulunan bir hapishaneyi vurduğunu duyurdu.

Ukrayna tarafı ise saldırının, hapishanede gerçekleştirilen zulümlerin üstünü örtmek amacıyla Ruslar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Nitekim dün ortaya çıkan bir videoda, Rus askerlerinin, yakaladıkları bir Ukraynalı esiri kamera önünde hadım ettikleri görüldü ve görüntüler hem Ukrayna’da hem de tüm dünyada büyük rahatsızlık yarattı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev, Kropıvnıtski, Mikolayiv ve Donbas’a füzeli saldırıda bulunduğunu bildirdi.