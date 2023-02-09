Zelenskiy, İngiltere’ye gitti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta yardımını esirgemeyen İngiltere’ye gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaştan bu yana Britanya’ya yaptığı ziyarette Başbakan Rishi Sunak ve Kral 3. Charles’la görüştü. Zelenski, Britanya’da parlamentoya yaptığı konuşmada ülkesinin savunması için savaş uçağı isteğini yineledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Ukrayna lideri Zelenski, 24 Şubat’ta Rusya’nın başlattığı işgalden sonra Britanya’yı ilk kez ziyaret etti. Britanya Parlamentosu’nda konuşma yapan Zelenski, Britanya’nın dünyadaki liderliğini övdü.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenski, savaş uçağı talebini, yineledi. Sunak, Britanya’nın Ukrayna’ya savaş uçağı göndermesi seçeneğinin masadan kalkmadığını vurguladı. Ancak Sunak, acil ihtiyacın uzun menzilli füzeler ve tanklar olduğunu belirtti.

Zelenski, konuşmasının sonunda bir espri de yaparak, “İki yıl önce Britanya parlamentosundan ayrılırken sizlere lezzetli İngiliz çayınız için teşekkür etmiştim. Bugün parlamentodan hepinize güçlü İngiliz uçaklarınız için teşekkür ederek çıkacağım” dedi.

Zelenski, Downing Sokağı’nın ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kral Charles ile görüştü. Burada da Ukrayna’nın uçak taleplerini belirten Zelenski, Kral Charles’ın da pilot kökenli olduğunu hatırlatarak, “Ukrayna’da her pilot kraldır” dedi.