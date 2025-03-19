Zelenskiy: Kalıcı Barışa İnancımız Tam

UKRAYNA VE ABD’DEN KALICI BARİŞ YOLUNDA İLERLEME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump liderliğinde, bu yıl içinde kalıcı barışın sağlanabileceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Zelenskiy, bu görüşmenin ardından, Trump ile olumlu ve kapsamlı bir tartışma yaptığını belirterek, “11 Mart’ta Cidde’de Ukrayna ve ABD ekiplerinin iyi ve verimli bir başlangıç yaptıkları için kendisine teşekkür ettim. Bu toplantı, savaşın sonlandırılması yolunda önemli bir adım oldu. Ukrayna ve ABD’nin, savaşın gerçek anlamda sona ermesi ve kalıcı barış için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiği konusunda anlaştık” dedi.

ENERJİ VE ALTYAPI SALDIRILARINA SON VERME ADIMI

Zelenskiy, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde ele alınan konuları kendisiyle paylaştığını ifade etti. Savaşın tamamen sona ermesi için gerekli olan ilk adımlardan birinin enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması olduğunu dile getiren Zelenskiy, “Bu adımı desteklediğimi söyledim ve Ukrayna’nın bunu uygulamaya hazır olduğunu teyit ettim. Ekiplerimiz bu konuyu Cidde’de ele aldı” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin cephe hattında şartsız ateşkes önerisinde bulunduğunu ve Ukrayna’nın bu öneriyi kabul ettiğini belirtti. Bunun gerçekleşmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

TEKNİK KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Zelenskiy, Trump ile birlikteliklerinde cephedeki son durumu, Rus saldırılarını, Kursk bölgesindeki durumu, savaş esirlerinin serbest bırakılmasını ve Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı çocukların iadesini görüştüklerini ifade etti. Ukrayna’nın hava savunmasının mevcut durumu ile güçlendirilmesi konularını da tartıştıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, kısmi ateşkesin uygulanması ve genişletilmesi için ekiplerine talimat verdiklerini aktardı. “Ukrayna ve ABD ekipleri, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’da bir araya gelerek barış adımlarını koordine etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

ŞARTSIZ ATEŞKES VE SÜREKLİ İLETİŞİM VURGUSU

Zelenskiy, Trump’a Ukraynalıların barış istediğini ve bu yüzden şartsız ateşkes önerisini kabul ettiklerini iletti. “Başkan Trump’ın ‘güç yoluyla barış’ konseptinin önemine değindim. En üst düzeyde ve ekipler aracılığıyla sürekli temas halinde kalmak konusunda mutabık kaldık” dedikten sonra, ekiplerin kalıcı barış ve güvenlik garantileri için gerekli tüm unsurları en kısa süre içinde mutabık kalacağını vurguladı.