Zelenskiy: Kursk Bölgesinde Kuşatma Yok

ZELENSKIY’DEN RUSYA AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerinin kuşatılmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalar hakkında güncel bilgileri aktaran Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi’den cephe hattına dair son durumu aldığını ifade etti. “Kursk bölgesinin belirlenen bölgelerinde birliklerimizin harekatı devam ediyor. Birliklerimiz, görevlerini tam olarak gerektiği gibi yerine getiriyor.” diyerek, Ukrayna güçlerinin bölgedeki etkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Zelenskiy, “Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesine konuşlanması sayesinde Rus güçlerinin önemli bir kısmı diğer yönlerden çekildi.” açıkladı ve birliklerinin hem Rus hem de Kuzey Kore birliklerini püskürtme operasyonlarına devam ettiğini vurguladı.

RUSYA’NIN AMACINI GÖZLEMLİYORUZ

Zelenskiy, Rusya’nın savaşı uzatmaya çalıştığını da öne sürdü. “Ayrıca, Rus ordusunun güçlerini topladığı Ukrayna’nın doğu sınırındaki yönleri de gözlemliyoruz. Bu, Sumi bölgemize saldırma niyetini gösteriyor.” ifadelerini kullanan Zelenskiy, bu durumu dikkatle izlediklerini ve buna karşı koyacaklarını belirtti. “Tüm ortakların Putin’in tam olarak ne planladığını, neye hazırlandığını ve neyi görmezden geleceğini anlamalarını istiyorum.” şeklinde bir çağrıda bulunan Zelenskiy, Rus güçlerinin bölgeye yığılmasının Moskova’nın diplomasiyi görmezden gelmeye devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

NEPTÜN FÜZESİ VE ABD BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın Kursk bölgesindeki askerlerin hayatını bağışlaması için yaptığı çağrıyı da gündeme getirdi. Trump, “Putin’den şu anda kuşatılmış olan binlerce Ukrayna askerinin hayatını bağışlamasını istedim.” diyerek görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti. Putin ise bu çağrıyı, Ukrayna yönetiminin askeri birliklere teslim olmaları yönünde emir vermesi gerektiği şeklinde yanıtladı. Bu gelişmelerin yanı sıra, Zelenskiy yerli üretim “Neptün” füzesinin test edildiğini ve savaşta başarıyla kullanıldığını aktardı. “Yeni bir Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Bin kilometrelik menzil.” diyerek, Ukraynalı üreticilere ve askeri personele teşekkür ettiğini ifade etti ve “Ukrayna’nın güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde sözlerini tamamladı.