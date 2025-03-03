Zelenskiy, Londra’da Basınla Buluştu ve Açıklamalar Yaptı

ZELENSKIY’İN BASIN TOPLANTISI

Zelenskiy, İngiltere’nin Londra şehrinde düzenlenen “Ukrayna” konulu liderler zirvesinin ardından, Stansted Havalimanı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın toplantısında, “Beyaz Saray’da yaşadığınız hararetli tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump’a bir miktar pişmanlık ifade etmenin yanı sıra toprak tavizi hakkında konuşmaya prensipte istekli misiniz?” sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçındı. “Ben sadece Ukrayna’nın pozisyonunun duyulmasını istiyorum.” diyen Zelenskiy, ülkesinin pozisyonunun belirsiz olmasını istemediğini belirtti.

ABD İLE ANLAŞMA SÜRECİ

Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementlerine yatırım yapılmasını öngören anlaşmanın geleceğine ilişkin bir soru üzerine, anlaşmanın bakanın imzalaması için hazır olduğunu bildirdi. “Geçmişte ne olduysa onu devam ettirmek bizim politikamız, biz yapıcıyız. Eğer maden anlaşmasını imzalamayı kabul ettiysek, imzalamaya hazırız. Masada olan anlaşma taraflar hazır olduğu takdirde imzalanacak.” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK GARANTİLERİNE YAKLAŞIM

Ukrayna’nın güvenlik garantileri ile ilgili değerlendirmelerinde, Zelenskiy, “Ukrayna’nın en iyi güvenlik garantisi güçlü Ukrayna ordusudur.” ifadesini kullandı. ABD ile ilişkilerinin süreceğini ifade eden Zelenskiy, 28 Şubat’ta Beyaz Saray’da Trump ile yaşanan gerginliğin, “Ukrayna’da barış için kendilerine olumlu ya da ek bir şey getirdiğini” söyledi. Gerginliğin geçeceğine ve gelecekteki görüşmelerin yapıcı olursa “olumlu sonuçlar çıkacağına” inanıyor.

NATO ÜYELİĞİNE İLİŞKİN BEYANLARI

ABD’li bazı siyasilerin Zelenskiy’ye yönelik istifa çağrılarıyla ilgili olarak, Ukrayna’nın NATO üyeliği durumunda istifa edeceğini vurguladı. “NATO üyeliği için takas yapabilirim. NATO (üyeliği) benim görevimi yerine getirdiğim anlamına gelir.” diyen Zelenskiy, bunun kolay olmayacağını belirterek, “Çünkü sadece seçim yapmak yeterli değil. Benim seçime katılmamı engellemeniz gerekir. Bu da biraz daha zor olacak.” şeklinde konuştu.

TRUMP İLE TARTIŞMA VE İPTAL EDİLEN BASIN TOPLANTISI

Zelenskiy ve Trump arasında Oval Ofis’te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bu nedenle planlanan ortak basın toplantısı iptal edilmiş ve Zelenskiy Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti. Ayrıca, imzalanacağı duyurulan nadir toprak elementleri anlaşması da bu olayın ardından imzalanmamıştı. Başkan Trump, Oval Ofis’teki tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Zelenskiy, Fox News’a verdiği mülakatta Trump’tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki bir soruya karşılık, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını ifade etti.