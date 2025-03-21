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Zelenskiy, Macron’dan Gelen Telefona Dönmedi

ZELENSKIY’İN BEKLENMEDİKİ TELEFON

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, salı günü düzenlediği basın toplantısında dikkat çekici bir an yaşadı. Toplantı sırasında beklenmedik bir telefon aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zelenskiy’yi arayınca, Ukrayna lideri basın toplantısını bitirmek için kendisinden biraz zaman istedi.

BASIN TOPLANTISINDAKİ DİYALOG

Zelenskiy, gazetecilere röportaj yaptığı esnada Macron’un aramasına yanıt verirken, “Üzgünüm Emmanuel. Gazetecilerle bir görüşmem var. 15-20 dakika içinde seni geri arasam olur mu?” diyerek telefonu kapattı. Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

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