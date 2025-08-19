Zelenskiy, Melania Trump’a teşekkür etti

ZELENSKIY’DEN MELANIA TRUMP’A TEŞEKKÜR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD First Lady’si Melania Trump’a Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar üzerine gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Zelenskiy, “Onun merhametini ve Putin’e yazdığı mektubu derin takdirle karşılıyoruz” sözleriyle takdirini ifade etti. Bu açıklama, Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ve Avrupa’daki diğer liderlerle Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerin ardından geldi.

KONUYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Zelenskiy, Melania Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, savaş nedeniyle çocukların yaşadığı zor duruma dikkat çekmek amacıyla bir mektup gönderdiğini hatırlattı. “Bu savaşın en acı ve en zor meselelerinden biri olan Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocuklar konusuna gösterdiği ilgi için teşekkür etmek istiyorum” diyen Zelenskiy, 20 binden fazla çocuğun kaçırıldığını vurgulayarak “Çocuklarımız, parçalanmış aileler, ayrılık acısı” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska’nın Melania Trump’a yazdığı teşekkür mektubunu ABD Başkanı Donald Trump’a iletmesine dair bilgi verdi. “Onun sesi önemlidir ve duyarlılığı bu davaya güç katmaktadır” diyen Zelenskiy, Rusya tarafından kaçırılan çocukların her birini geri döndürmek için çalıştıklarını aktardı. Aynı durumun, 2014’ten bu yana Rusya’da kötü koşullarda bulunan savaş esirleri ve siviller için de geçerli olduğunu belirtti.

ESİR TAKASI İÇİN MÜZAKERE

Zelenskiy, kapsamlı bir esir takası için müzakere etmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Tüm savaş esirlerinin takası için müzakere etmeye çalışacağız ve bize yardım eden güçlü dostlarımız olduğu için minnettarız” açıklamasında bulundu. Mesajının sonunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in adını etiketleyen Zelenskiy, Donald Trump’ın “dünya genelindeki kayıp çocuklar” konusundaki ortak çabalara vurgu yaptığı bir paylaşımı da alıntıladı.