Zelenskiy, Mücadele İçin Müzakere Bekliyoruz

ZELENSKIY MÜZAKERELERE HAZIRIZ DEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile olan çatışmaları sona erdirmek amacıyla “her türlü formatta” müzakereye açık olduklarını duyurdu. İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmeler öncesinde açıklamalar yapan Zelenskiy, Rusya’nın kimin temsil edeceğine bağlı olarak bir sonraki “adımlara” karar vereceklerini belirtti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ STRATEJİK AÇIKLAMALAR

Zelenskiy, “Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya’dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna’nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim” dedi. Ancak Rusya, İstanbul’daki görüşmeye katılacak temsilcisini henüz açıklamadı.

ANKARA’DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da bir araya geleceğini, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki toplantıya katılması durumunda İstanbul’a geçeceğini ifade etti. “Putin’i Türkiye’de bekliyoruz. Rusya’nın ‘Putin Ankara’ya değil, sadece İstanbul’a gelir” gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz” şeklinde belirtti.