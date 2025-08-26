Haberler

Zelenskiy, Müzakereye Hazır Olduğunu Açıkladı

BARİŞ SÜRECİ İÇİN LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış süreci konusunda liderler düzeyinde müzakereye açık olduğunu açıkladı. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüştüğünü duyurdu.

ABD’NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Zelenskiy, Trump’ın barışı sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı ve “ABD’nin Ukrayna’nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor” şeklinde ifade etti.

MÜZAKERE İÇİN ZORLAMALAR GEREKİYOR

Rusya’yı müzakereye ikna etmek için yaptırımlar ve tarifeler gibi tüm araçların masada olması gerektiği konusunda ise “Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova’dan da aynı kararlılık bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

