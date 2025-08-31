Haberler

Zelenskiy, Parubiy’in Suikastini Duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy’in suikast sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2013-2014 yıllarında Kiev’in Maidan Meydanı’nda başlayan protestoların öncülerinden biri olan Parubiy’in öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Zelenskiy, olayı “korkunç bir cinayet” olarak nitelendirerek, katilin tespit edilmesi ve olayın derinlemesine araştırılması için tüm gerekli güç ve kaynakların seferber edildiğini belirtti. “Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravchenko, Lviv’deki cinayetin bilinen ilk ayrıntılarını paylaştı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Parubiy’e yönelik gerçekleştirilen suikastın, bir kurye tarafından yapıldığı bilgisi verildi.

