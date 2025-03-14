Zelenskiy, Patrik Bartholomeos İle Görüştü

GÖRÜŞME SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patrik Bartholomeos ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulundu. Görüşmede, Suudi Arabistan’daki Ukraynalı ve ABD’li ekipler arasında yapılan temaslar hakkında konuştuklarını belirten Zelenskiy, “ABD’nin havada, denizde ve karada 30 günlük şartsız tam geçici ateşkes önerisini destekledik. Adil ve kalıcı bir barışa yönelik ilk adımlar, savaş esirlerinin ve sivillerin serbest bırakılmasının yanı sıra sınır dışı edilen Ukraynalı çocukların geri dönüşünü de içermelidir” ifadelerini kullandı.

BARİŞ TALEBİ VE RUSYA’YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Zelenskiy, Ukrayna’nın barış arzusuna dikkat çekerek, “Ukrayna bunu mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyor. Tüm dünya barış istiyor. Ancak sadece Rusya savaşı sona erdirmek istemiyor, bunun yerine savaşı uzatacak şartlar arıyor. Barış yönünde adımlar atmalı ve savaşın hala devam etmesinin tek nedeni üzerinde baskı kurmalıyız” şeklinde konuştu.

VATİKAN İLE İŞBİRLİĞİ İHTİYACI

Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ile görüşmesinin ardından bir paylaşımda da bulunan Zelenskiy, Vatikan’ın Rusya’daki hapishane ve kamplarda tutulan Ukraynalıların listesini aldığını dile getirdi. Zelenskiy, “Onların serbest bırakılması için desteğinize güveniyoruz. Tutukluların değişimi ve 30 günlük şartsız geçici ateşkes, bizi adil ve kalıcı bir barışa önemli ölçüde yaklaştırabilecek ilk hızlı adımlardır. Ukrayna bu adımları atmaya hazır çünkü Ukrayna halkı barışı herkesten çok istiyor. Bu arada dünya, savaşın devam etmesini ve diplomasinin çökmesini isteyen tek taraf Rusya olduğu için, Rusya’nın kasıtlı olarak sadece süreci zorlaştıran ve sürüncemede bırakan şartlar oluşturduğunu görüyor” ifadelerini kullandı.