Zelenskiy: Putin, Ateşkesi Reddetmeye Hazırlanıyor

ZELENSKIY PUTIN’İN ATEŞKES AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile ABD tarafından sunulan ateşkes önerisine dair açıklamalarını yorumladı. Zelenskiy, Putin’in ateşkesi reddetmeye hazırlandığını öne sürdü ve Rus liderin bu görüşünü ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan ifade etmekten korktuğunu iddia etti. Zelenskiy, “Bugün duyduklarımız oldukça tahmin edilebilirdi. Rusların savaşa ihtiyacı var. Putin barış yıllarını bizden çaldı. Ona baskı yapmalıyız. Biz barış için herhangi bir koşul öne sürmüyoruz, ancak Rusya sürüyor. Putin, Trump’a savaşa ve Ukraynalıları öldürmeye devam etmek istediğini söylemekten korkuyor.” şeklinde konuştu.

BARIS İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

ABD ve Avrupa Birliği ile barış sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, “Biz barışı isteyen herkesle, ABD’li ve Avrupalı ortaklarımızla Rusya’yı barışa zorlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Putin, ateşkes önerisine ilişkin olarak, “Ukrayna’da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz, ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerekiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ateşkese dair şüphelerini de dile getiren Rus lider, “Ukrayna zorunlu seferberlik ve silah temini için geçici ateşkesten faydalanabilir, bunun nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.

GEÇİCİ ATEŞKES TEKLİFİNE HAZIRLIK

Ukrayna, ABD’nin sunduğu ve tarafların karşılıklı anlaşmasıyla uzatılabilecek olan derhal geçerli 30 günlük geçici ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Ukrayna heyetiyle 8 saatten fazla süren görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Top artık Rusya’nın sahasında” demiş ve “Rusya’nın mümkün olan en kısa sürede ‘evet’ yanıtını vermesini umuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Başkan Donald Trump da, “Bu iş artık Rusya’ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz.” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin sadece Karadeniz’de değil, tüm cephe hattı boyunca füze, drone ve bomba saldırılarını durdurarak tam bir geçici ateşkes önerdiğini ifade etti.