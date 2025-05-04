Zelenskiy, Putin’in Ateşkes Önerisini Reddetti

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NIN ATEŞKES TEKLİFİNE YANITI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’in 8-11 Mayıs tarihleri arasında geçici bir ateşkes sağlanması önerisini geri çevirdi. Zelenskiy, Putin’in bu teklifine karşılık olarak, Zafer Bayramı’nın 80’inci yıl dönümü dolayısıyla yapılan bu çağrıyı kabul etmedi.

ZELENSKIY’İN ALTERNATİF ATEŞKES ÖNERİSİ

Ukraynalı lider, Putin’in teklifini reddederek, daha önce ABD tarafından duyurulan modele dayanarak 30 günlük bir ateşkes talep etti. Zelenskiy, “Amerikalılar koşulsuz ateşkes için bir model önerdiler, biz de buna uyuyoruz. Üç güne değil, 30 güne ihtiyacımız var ki gerçekten bir şeyler üzerinde anlaşabilelim” şeklinde açıklamada bulundu.