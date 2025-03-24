Zelenskiy: Putin’in Korktuğu Tek Kişi Trump

ZELENSKIY’İN AÇIKLAMALARI

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD medyasına verdiği bir röportajda, “Görünüşe göre Putin’in korktuğu tek kişi Donald Trump” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, Suudi Arabistan’da devam eden Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri sırasında yapıldı.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla ABD’nin yürüttüğü diplomatik çabalara da değindi. “Barış sürecinde bir noktada ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bombardımanlarını sürdürmesiyle Kremlin’e yaptırım tehdidinde bulunduğunda Ruslar gerçekten korktu” dedi.

PUTIN’IN GÜVENİLİRLİĞİ ÜZERİNE YORUMLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın zamanla Putin’in güvenilmez ve göründüğünden daha zayıf olduğunu anlayacağından umutlu olduğunu belirten Zelenskiy, “Rusya’nın bu savaşı kazanması, yalnızca Ukrayna için değil, ABD’nin mevcut liderleri dahil tüm Batı için bir felaket olur” diye ekledi. Trump ve ekibinin böyle bir yenilgiyi kabul etmeyeceğini vurgulayan Zelenskiy, barış sürecinin önemine dikkat çekti.

– KİEV