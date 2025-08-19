Zelenskiy, Putin’le İkili Görüşmeye Hazır

ZELENSKİY İKİLİ GÖRÜŞMELERE HAZIRLIĞINI AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu duyurdu. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği toplantı sonrasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede geldi. Zelenskiy, ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü görüşmeden önceki dönemde Putin ile ikili görüşmelere açık olduklarını ifade etti.

LEADERSHİP DÜZEYİ ÖNEMLİ

Zelenskiy, sorunların çözümü için liderlik düzeyinin büyük önem taşıdığını belirtti. “Liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum” dedi.

PUTİN’İN KATILIMI İÇİN ABD’YE GEREKEN BASKI

İkili müzakerenin gerçekleşmesi için Putin’in katılımını sağlamak adına ABD’nin baskısına ihtiyaç duyulabileceğini vurgulayan Zelenskiy, doğrudan görüşmelerde toprak konularının gündeme geleceğini aktardı. Bu konuyu ilk kez Trump ve ekibiyle haritalar üzerinden tartışma imkanı bulduğunu belirtti.