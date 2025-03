Zelenskiy: Putin Savaşı Bitirmeyi İstemiyor

ZELENSKIY’DEN PUTIN’A YANIT

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in savaşı sürdürme arzusunu vurgulayarak, “Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz.” dedi. Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamada, ABD’nin sunduğu 30 günlük ateşkes teklifine dair görüşlerini dile getirdi.

Ateşkes TEKLİFİNİN ÖNEMİ

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen toplantıda, ABD’nin “30 günlük acil ateşkes” önerisini Ukrayna olarak kabul ettiklerini dile getiren Zelenskiy, bu durumun savaşı sona erdirmek için önemli bir aşama olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Putin’in teklife ilişkin yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Zelenskiy, Putin’in çeşitli koşullar öne sürdüğünü ifade etti. “Ateşkes istemiyor. Savaşa ihtiyacı var. Bu her zaman belliydi, şimdi de belli.” şeklinde konuştu.

ABD’DEN BASKI TALEBİ

Zelenskiy, ABD’nin Rusya üzerinde daha fazla baskı kurması gerektiğini savunarak, “Putin kendisi savaşı bitirmeyecek ama Amerika’nın gücü onu bunu yapmaya zorlayacak kadardır.” değerlendirmesinde bulundu. Rusya liderinin savaşı bitirmeye yönelik diplomatik çabaların başarısız olması için elinden geleni yaptığını öne süren Zelenskiy, “Putin bu savaştan çıkamaz çünkü o zaman elinde hiçbir şey kalmaz.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİYE ENGEL OLMA ÇABASI

Zelenskiy, Putin’in daha önce Minsk görüşmelerindeki müzakereleri bilerek uzatmaya çalıştığını vurgulayarak, “Putin’in öne sürdüğü her şart, her türlü diplomasiyi engelleme çabasından ibarettir. Rusya böyle çalışıyor.” dedi. Ateşkesin sağlanması için ABD ile etkili ve hızlı bir işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Zelenskiy, “Biz savaş oyunları oynamak istemiyoruz. Savaşın her günü insanlarımızın can kaybıdır ve bu bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir.” şeklinde konuştu.