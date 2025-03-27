Zelenskiy: “Putin Yakında Ölecek”

ZELENSKİ’DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’in hayatının kısa süre içinde sonlanacağına ve bunun devam eden çatışmanın sonunu belirleyeceğine inandığını bildirdi. Eurovision News kanalına verdiği demeçte, ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere vurgu yapan Zelenski, Amerika’nın Putin’in uluslararası alanda yalnızlaşmasının sona ermesine yardımcı olmamasının önemini belirtti.

PUTİN YAKINDA ÖLECEK

Zelenski, Putin’in Rusya toplumu üzerindeki etkisinin ve savaş açma kapasitesinin çok geçmeden azalacağını, bunun sebebinin sadece ülke içindeki istikrarsızlık değil, aynı zamanda Putin’in yaşının da etkili olduğunu ifade etti. “Zaten yakında ölecek, gerçek bu. Her şey bitecek,” diyen Ukraynalı lider, Batılı müttefiklerinin Rusya’ya yönelik yaptırım ve baskıyı artırmaları gerektiğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerin ülkedeki toplumsal istikrarsızlığı tetikleyebileceğini öne sürdü.

RUS TOPLUMUNDA İSTİKRARSIZLIK

Ukrayna lideri, Batılı ortakların gerçek güçlerini sergilemek istemeleri halinde Putin’e baskı yapmaları gerektiğini; bu durumda Rus toplumunda istikrarsızlık yaşanacağını ifade etti. Zelenski, Putin’in sonsuza dek iktidarda kalma arzusunu dile getirerek, Rusya’nın sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını da savundu. 72 yaşındaki Putin’in kanser ve Parkinson hastalığına yakalandığına dair iddialar ise bir süredir gündemde bulunuyor.