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Zelenskiy, Rus Temsilcisiyle Adımları Belirleyecek

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan görüşmenin detaylarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, bu görüşmede Rusya’nın temsilcisinin kim olacağına bağlı olarak bir sonraki “adımlara” karar vereceklerini belirtti.

DAHA FAZLA DETAY VE STRATEJİ

Bu açıklama, görüşmenin yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin değil, aynı zamanda uluslararası diplomasi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Zelenskiy’in ifade ettiği gibi, Rusya’nın temsilcisinin kim olması, gelecekte atılacak adımlar üzerinde belirleyici bir etki yaratabiliyor.

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