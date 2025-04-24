Zelenskiy, Rusların Füze Kullandığını Açıkladı

RUSYA’NIN SALDIRISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın başkent Kiev’e gerçekleştirdiği saldırıya dair bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, “Ruslar Kuzey Kore’de üretilen bir balistik füze kullandılar” ifadesini kullandı. Kiev’e yönelik saldırı sonucunda can kaybı sayısının 12’ye yükseldiği bildirildi. Zelenskiy, saldırının ardından Kiev’deki enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

SİLAH İTTİFAKINA DİKKAT ÇEKİYOR

Zelenskiy, Rusya’nın bu saldırısının ardından, Kazakistan ve Kuzey Kore arasındaki silah ittifakının suç niteliği taşıdığını ifade etti. “Bu füzenin Kuzey Kore’de üretildiği bilgisi doğrulanırsa, bu Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ittifakın suç niteliği taşıdığının bir başka kanıtı olacaktır. Birlikte insanları öldürüyor ve hayatları mahvediyorlar. Rusya sürekli olarak bu tür silahlar kullanıyor. Buna karşılık Kuzey Kore de silahlarını gerçek savaş şartlarında daha ölümcül hale getirme fırsatı elde etti” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, dünyada hiçbir ülkenin bu tür tehditler karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Rusya’nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 12’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 100’ü aştığını belirtti. Saldırıların sona ermesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, bu noktada Rusya üzerinde gerçek bir baskı oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

MEVCUT DURUM VE GÜVENLİK ÇAĞRISI

Zelenskiy, “Bu savaşı sona erdirmeye yönelik uluslararası diplomatik çabalar sürerken bile Rusya sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu da Putin’in korkmadığı anlamına geliyor. Saldırılar tam ve koşulsuz olarak durdurulmalı ve Rusya da bunu kabul etmelidir. Bu savaş adil bir şekilde sona erdirmelidir. Halkımızın güvenliğini gerçekten garanti altına almak için hava savunmamızı güçlendirmeliyiz” diye belirtti.