Zelenskiy: Rusya Belarus’u Savaşa Çekecek

UKRAYNA’DA RUSYA İLE MÜCADELE

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kursk bölgesinde Ukrayna ordusuna karşı savaşan Kuzey Koreli askerlerin cepheden kaçmaya başladığını ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev’de resmi görüşmeler yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’i ağırladı. Devlet Başkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirilen ikili görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili güncel gelişmeler masaya yatırıldı. Zelenskiy, İngiltere’nin sağladığı yardımlar için teşekkür ederken, ocak ayında Ukrayna ile İngiltere arasında imzalanan “100 Yıllık Ortaklık” anlaşmasının önemini vurguladı. Toplantıda taraflar ayrıca, Rusya Federasyonu’na yönelik petrol ve savunma sanayisine dair yaptırımların artırılması ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’nın yararına kullanılması konularını detaylıca görüştü.

LAMMY, PUTİN’İN MÜZAKERE İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, Ukrayna’ya desteğin devam edeceğini belirterek, “Bizim görüşümüz, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in şimdilik herhangi bir müzakereye girmek istemediği yönünde. Bu nedenle, bu korkunç savaşta mücadele ederken size elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam ediyoruz ve diğer ortaklarımızı da aynı şekilde yapmaya teşvik ediyoruz” dedi. Lammy, “100 Yıllık Ortaklık” anlaşmasının uygulanmasına değinerek, bu anlaşmanın savaş döneminde ve sonrasında İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik askeri, insani ve ekonomik işbirliğini ileri taşımayı öngördüğünü aktardı. Açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’nın savunma yeteneklerini güçlendirmek amacıyla 2 milyar sterlin tutarında bir fon ayıracağı bilgisi verildi ve “Hükümetler arasındaki ilgili anlaşma dün Ukrayna Radası (Parlamento) tarafından onaylandı” şeklinde ifadelere yer verildi.

KURSK OPERASYONU STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Zelenskiy, toplantının ardından yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, savaşı sonlandırmak için gerekli adımlar hakkında bilgi verdi. Ukrayna ordusunun 6 ay önce Rusya’nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı ve bazı yerleşim yerlerini ele geçirdiğini hatırlatan Zelenskiy, bu bölgedeki saldırının, ileride Rusya ile yapılacak olası müzakereler açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Zelenskiy, “Çok önemli bir operasyon. Savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik bir anlaşmaya vardığımızda Rusların, Ukrayna’ya Kursk yönü konusunda ne gibi şartlar getireceğini göreceksiniz. Bu çok önemli bir adımdı” diye konuştu. Zelenskiy, Rus ordusunun ileride bu bölgede Ukrayna’nın kontrolündeki yerleşim yerlerini geri almasının imkansız olduğunu iddia etti. Kuzey Koreli askerlerin cepheden ayrılma çabalarına dikkat çeken Zelenskiy, “Koreliler (Kuzey Koreliler), onlardan kaçıyor, bunu görebiliyoruz” dedi.

BELARUS’A ASKER YERLEŞTİRME TEHLİKESİ

Putin’in savaşı sürdürme niyetinde olduğunu ve Belarus üzerinden Polonya veya Baltık ülkelerine provokasyon girişiminde bulunabileceğini söyleyen Zelenskiy, “Göreceksiniz, (Rusya) ilkbaharda, yazın veya sonbaharda Belarus topraklarına kuvvetlerini konuşlandıracak. Bir saldırının olup olmayacağını bilmiyorum ancak her halükarda Belarus’u bir savaşa sürükleyecek” ifadelerini kullandı.